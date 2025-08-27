Эксперт отметил интерес к идее РФ продлить срок резолюции по иранской сделке

Директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков в интервью «Ъ» выразил уверенность, что российская инициатива о продлении на полгода действия резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, принятой в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, вызвала интерес у других стран.

«Судя по имеющимся сигналам, идея дать больше времени дипломатии, которая значительно усложнилась в результате 12-ти дневной войны, ''задышала''. Интерес к российской инициативе продлить срок действия резолюции СБ ООН 2231 на шесть месяцев есть. Остается надеяться, что западные страны отнесутся к ней конструктивно», — заявил он.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский пояснил журналистам, что, предлагая продлить на полгода действие резолюции 2231, срок действия которой истекает 18 октября, Россия и Китай в «качестве ответственных участников СВПД хотели бы предоставить немного пространства для дипломатии и возможностям по поиску дипломатического решения в данном вопросе». «Мы полагаем, что международное сообщество должно сделать выбор в пользу мира, а не войны, об этом наш проект резолюции. Его вторая версия распространяется среди членов Совета Безопасности прямо сейчас», — сообщил он 26 августа.

По словам Антона Хлопкова, сейчас «главная задача получить больше времени для того, чтобы та позитивная динамика, которая наметилась по крайней мере между МАГАТЭ (Международным агентством по атомной энергии — ''Ъ'') и Ираном, могла развиться, и возможно способствовать появлению каких-то новых инициатив, подвижках в позициях сторон». Выдвинутая Россией и поддержанная Китаем инициатива продления резолюции СБ ООН 2231, по его мнению, могла бы способствовать реализации такой задачи.

Ранее глава ЦЭБ критически высказался о роли европейских стран в урегулировании ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Елена Черненко