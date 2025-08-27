Эксперт Хлопков: роль Европы в решении иранского ядерного вопроса деградировала

Роль европейских стран — Великобритании, Германии и Франции — в процессе урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы деградировала от центрального участника переговорного процесса до «одной из главных проблем на пути урегулирования ситуации». Об этом в интервью «Ъ» заявил директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков.

Он напомнил, что дипломатические усилия в 2003 году были начаты в формате «Иран и три европейских страны», а Китай, Россия и США подключились к процессу тремя годами позднее. Сегодня же, по его словам, «дипломатия в европейской системе координат все чаще подменяется ультиматумами, а другая сторона в одностороннем порядке при несговорчивости “назначается” ответственной за развитие кризиса».

Великобритания, Германия и Франция дали Ирану время до 31 августа, чтобы он согласился на уступки по своей ядерной программе, иначе они активируют специальный механизм («снэпбэк»), предусмотренный соглашением по иранской ядерной сделке 2015 года. «Снэпбэк» позволяет восстановить жесткие санкции Совбеза ООН в отношении Тегерана.

Антон Хлопков сомневается, что Иран согласится на этот ультиматум. «Иран неоднократно демонстрировал, в том числе в последние месяцы, что не боится угроз и не пойдет на пересмотр, или тем более сдачу своих позиций под давлением, несмотря на потенциальные последствия для экономики и населения страны. При этом Тегеран демонстрирует открытость к дипломатическому урегулированию ситуации», — подчеркнул эксперт.

В ходе переговоров в Женеве 26 августа Иран не смог убедить «евротройку» отказаться от возобновления санкций ООН.

Елена Черненко