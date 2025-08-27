Участник заплыва в Босфоре заявил, что пловец Свечников намеренно сбился с пути

Пропавший российский пловец Николай Свечников сбился с маршрута во время пересечения пролива Босфор 24 августа. Об этом сообщил другой участник заплыва, турок Хаяти Шамильоглу. Его слова приводит Milliyet.

Господин Шамильоглу утверждает, что российский спортсмен плыл не в том направлении. Турецкий пловец 10–15 раз крикнул об этом Николаю Свечникову. Тот услышал, и Хаяти Шамильоглу указал, в какую сторону нужно плыть. «Он услышал меня, вроде бы понял, но сделал жест, как бы говоря: “Я знаю, что делаю, не вмешивайся”, и продолжил плыть в том же направлении»,— сказал турецкий спортсмен.

Хаяти Шамильоглу отметил, что российский пловец является сильным спортсменом, а течение в тот день не было быстрым. Многие пловцы сбиваются с пути во время заплыва, но обычно их об этом предупреждают спасатели на катерах. Турецкий спортсмен считает, что господин Свечников все же доплыл до берега. «Он плыл осознанно, зная свою цель»,— добавил Хаяти Шамильоглу.

Турецкий спортсмен подчеркнул, что трекеры, которые используют пловцы, фиксируют только момент входа в воду и выхода на берег. CNN Turk сообщал, что чип Николая Свечникова подавал сигнал из воды после того, как он пропал. Организаторы соревнования опровергли эту информацию. По их словам, это устройство не способно передавать такие сигналы и не имеет связи с GPS.

В Национальном олимпийском комитете Турции сообщили «Матч ТВ», что дело передано в судебные органы. Госучреждения проводят поисково-спасательные и следственные мероприятия.