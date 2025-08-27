В петербургском торговом центре открыли первый видеотерминал ЕИРЦ

Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ) запустил в ТЦ «Лиговъ» первый в городе видеотерминал. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Устройство оборудовано сенсорным дисплеем, камерой, принтером, сканером и платёжным модулем. Оно позволяет удаленно решать вопросы по ЖКХ.

Городская администрация планирует расширить проект и разместить аналогичные терминалы в других ТЦ и общественных места Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что искусственный интеллект Сбера на основе GigaChat будет помогать сотрудникам ЕИРЦ решать вопросы жителей города.

Артемий Чулков