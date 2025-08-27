Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Екатеринбурге перенесли концерт Нурлана Сабурова на 2026 год

Концерт комика Нурлана Сабурова в Екатеринбурге, который должен был состояться в октябре 2025 года, перенесли на 3 февраля 2026 года. Об этом сообщили в «Екатеринбург-Экспо».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, провести концерт в октябре 2025 года не представляется возможным»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что все ранее купленные билеты будут действительны.

Напомним, в мае Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево в Москве и оштрафовали за нарушение миграционного законодательства.

Полина Бабинцева

