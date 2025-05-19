Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение миграционного законодательства

В аэропорту Шереметьево в Москве задержали стендап-комика и ведущего шоу «Что было дальше» Нурлана Сабурова. На него составили протокол о нарушении миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ), сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Комика доставили в миграционный отдел в Подмосковье.

Господина Сабурова оштрафовали на 5 тыс. руб. Также ему предписали покинуть Россию. Запрет на повторный въезд правонарушителю не назначили. При этом менеджер комика Сергей Шаваров заявил RTVI, что не знает о произошедшем.

Нурлан Сабуров — уроженец Казахстана. Он переехал в Россию в 2014 году и на протяжении нескольких лет пытается получить российское гражданство. При этом у комика куплен дом в Подмосковье. В 2020 году господин Сабуров попал в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет российского издания Forbes в категории «Новые медиа».

Никита Черненко