Ярославское УМВД предупредило о звонках мошенников под видом сотрудников больниц

Жителям Ярославской области мошенники звонят под видом работников медицинских учреждений. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Накануне в Рыбинске было возбуждено уголовное дело из-за обмана 68-летнего местного жителя. Ему позвонили якобы из поликлиники и попросили продиктовать код из СМС для записи на флюорографию. После этого поступил звонок от «правоохранителей», которые убедили его в необходимости перевода 500 тыс. руб. на «безопасный счет».

Также в Ярославской центральной районной больнице сообщили о случаях, когда аферисты представляются сотрудниками ЦРБ. Они, сообщая о результатах исследований и предлагая записаться к специалистам, просят паспортные данные.

«Действительно фиксируются мошеннические схемы, начинающиеся со звонка "работников медицинских учреждений". В связи с этим полиция напоминает: сотрудники поликлиник не запрашивают коды из СМС и тем более не предлагают переводить деньги на какие-либо счета, "безопасных счетов" не существует, при получении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и самостоятельно перезвонить по официальным номерам телефонов»,— говорится в сообщении управления.