Зона арктического внимания

За пять лет с момента создания особой экономической зоны в Арктике частные инвестиции, привлеченные для реализации новых проектов, составили более 1,1 трлн руб. Благодаря преференциям и льготам регионы Крайнего Севера стали привлекательны для ведения бизнеса как для крупных игроков, так и для начинающих предпринимателей, многие из которых вернулись или переехали из других регионов. Уже реализовано 256 проектов в сферах туризма и рекреации, промышленности, строительства, энергетики, авиации, оказания медицинских услуг и общественного питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Буксировка атомного ледокола «Ленин» от места стоянки на Морском вокзале Мурманска

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости Буксировка атомного ледокола «Ленин» от места стоянки на Морском вокзале Мурманска

Фото: Дмитрий Дубов / РИА Новости

Российская Арктика обладает огромным потенциалом. Ее территория размером 5 млн кв. км составляет порядка 28% площади страны. Здесь добывается 80% российского газа, 90% никеля и кобальта, 60% меди. Арктическая зона приносит 7,5% ВВП страны и формирует 11% российского экспорта. Вместе с тем в арктических регионах проживает всего 2,7 млн человек — около 2% жителей России. Основными вызовами сегодня являются суровый климат, недостаток транспортных путей и потребность в кадровом обеспечении.

Для ускоренного развития арктических территорий и привлечения бизнеса в 2020 году была утверждена Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года. В рамках стратегии создана Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) — крупнейшая особая экономическая зона в мире, где инвесторы пользуются специальными режимами налогового и административного регулирования.

«Сегодня в АЗРФ входят десять российских регионов — от Мурманской области до Чукотки. Ее резидентами уже стали около 1 тыс. компаний из различных отраслей экономики, создано более 12 тыс. рабочих мест. Стать резидентом АЗРФ и получить господдержку в виде сниженных налоговых ставок и различных административных преференций может любой предприниматель при условии инвестирования в основные средства проекта от 1 млн руб. собственных средств. Статус резидента АЗРФ новый проект получает, заключив соглашение с КРДВ (Корпорация развития Дальнего Востока.— “Ъ-Review”»),— рассказал Сергей Скалий, заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов корпорации.

Для резидентов АЗРФ в течение десяти лет действуют льготные ставки по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций, земельному налогу, единому налогу при упрощенной системе налогообложения.

Резидентам АЗРФ доступно субсидирование 75% страховых взносов в течение первых десяти лет. Кроме того, для компаний, ведущих добычу твердых полезных ископаемых на новых месторождениях, НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) составит 0,5% от действующей ставки.

Есть и другие привилегии, предоставляемые государством. В частности, резиденты могут пользоваться режимом свободной таможенной зоны — ввозить иностранные товары без уплаты таможенных пошлин и НДС. Также резиденты АЗРФ могут приобретать без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для них действует упрощенный порядок получения экологической экспертизы и проектно-сметной документации. Кроме того, резидентам оказывается содействие в поиске финансирования, юридическая и маркетинговая поддержка, они получают субсидии на развитие инфраструктуры и другие преференции.

Меры господдержки уже привели к значительному росту бизнес-активности в Арктике. Так, к началу 2025 года в арктических регионах было зарегистрировано более 290 тыс. субъектов МСП, что на 9,1% больше, чем в 2020 году.

Доходы регионов АЗРФ выросли почти на 70% за пять лет, составив 1,5 трлн руб.

Все инвестиционные проекты резидентов АЗРФ реализуются с сопровождением специалистов КРДВ, которые оказывают полную консультационную, маркетинговую и HR-поддержку. Подача документов и отчетности, а также таможенный и иные виды контроля происходят в режиме единого окна.

Кадровое решение

Один из ключевых вопросов для компаний, работающих в Арктике,— обеспечение предприятий кадрами. Преференциальные условия, созданные для резидентов АЗРФ, помогают решать эту задачу: предприятия могут предлагать своим сотрудникам более высокие зарплаты и, соответственно, привлекать более квалифицированных специалистов. Кроме того, КРДВ проводит ярмарки вакансий и профориентационные мероприятия с участием колледжей и техникумов Арктической зоны России в интересах резидентов АЗРФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан северной кухни «Дед Борей», г. Кировск, Мурманская область («Сокрома Хибины», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ Ресторан северной кухни «Дед Борей», г. Кировск, Мурманская область («Сокрома Хибины», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ

О том, как удалось решить сложности с подбором персонала для нового проекта, рассказала генеральный директор «Сокрома Хибины» Дарья Ковалевская. В 2022 году учредители компании решили приобрести с торгов заброшенное здание бывшей школы в Кировске 1935 года постройки и сделать там современный атмосферный отель.

Популярный горнолыжный курорт Кировска, один из старейших за полярным кругом, считается важнейшей точкой притяжения в Мурманской области. По данным местных властей, в 2024 году его посетило около 1 млн туристов со всей России. Горнолыжный сезон здесь длится около 200 дней и признан самым продолжительным в стране.

«Режим АЗРФ дал нам ряд важных преференций, в том числе возмещение части соцвыплат за сотрудников, налоговые льготы и возможность получения земельного участка в аренду без торгов»,— рассказывает Дарья Ковалевская.

В статусе резидента АЗРФ компания запустила и второй инвестиционный проект — ресторан северной кухни «Дед Борей». Общие инвестиции в этот проект превысили 200 млн руб.

Трехзвездный отель «Гиперборея» и ресторан заработали летом 2023 года. Общая площадь гостиницы составила 1408 кв. м. Внутреннее оформление основано на легенде о мифической северной стране Гиперборее. В отеле есть спа-центр с хаммамом и сауной, детская комната и конференц-зал. Для горнолыжников предусмотрено отдельное помещение для сушки и хранения оборудования. Одновременно в отеле могут остановиться до 90 человек, или 6 тыс. человек в год. Уже в 2023 году проект «Гиперборея» получил первую престижную премию «Горы России» в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта Северо-Западного федерального округа».

Дарья Ковалевская уверена, что именно статус резидента АЗРФ позволил компании решить проблему с кадрами. По ее словам, одним из серьезных рисков в реализации любых проектов на Севере является отсутствие высококвалифицированных сотрудников: людей мало, а специалисты из других регионов не хотят переезжать в Арктику. Их нужно заинтересовать, предложить достойную оплату.

«Благодаря возмещению социальных выплат мы можем обеспечить сотрудникам конкурентные зарплаты на уровне столичных и значительно выигрываем по сравнению с предложениями других регионов»,— рассказывает предпринимательница.

Сегодня в отеле и ресторане работает почти 60 человек — состав сотрудников стабильный, люди дорожат этим местом работы, говорит предприниматель.

Компания собирается расширять свой бизнес в Мурманской области. В планах — заняться благоустройством территории рядом с отелем и рестораном, где можно будет проводить ярмарки и другие мероприятия. Как резидент АЗРФ, «Сокрома Хибины» уже смогла без торгов получить близлежащие участки земли.

Сама Дарья родом из Мурманской области, потом жила в Санкт-Петербурге. Но сейчас вернулась вести бизнес на Севере —меры господдержки в Арктике оказались весомым аргументом для возвращения.

По данным КРДВ, туризм является одним из самых быстрорастущих направлений бизнеса в этом регионе. В туриндустрии работает почти 10% резидентов АЗРФ.

Инвестиционные возможности

Преференции, которые дает статус резидента АЗРФ, привлекают в Арктику и крупный бизнес из других регионов, гарантируя сохранность больших инвестиций. Так, резидентом Арктической зоны стала зарегистрированная в Москве группа компаний «ТСД Групп» — федеральный девелопер, работающий на рынке недвижимости от Дальнего Востока до Урала и обладающий земельным банком примерно в 3,4 млн кв. м жилой застройки. Годовой оборот группы компаний в 2024 году достиг 58,5 млрд руб., а размер текущего портфеля заказов превышает 256 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект застройки микрорайона «Арктика Парк», Архангельская область (Группа компаний «ТСД Групп», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ Проект застройки микрорайона «Арктика Парк», Архангельская область (Группа компаний «ТСД Групп», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ

«Мы работаем в разных уголках страны, в тех регионах, которые показывают высокие перспективы роста экономики и привлекают крупные инвестиции,— говорит директор по развитию “ТСД Групп” Александр Таскаев.— Особое внимание уделяется проекту освоения территорий Арктической зоны, где реализуется несколько масштабных строительных проектов».

Сегодня «ТСД Группа» строит целый ряд жилых комплексов в Арктике, в том числе в Мончегорске, Мурманске и Кировске. Общая сумма инвестиций — несколько десятков миллиардов рублей, а объем строительства запланированного жилья — свыше 500 тыс. кв. м. Предусмотрено создание современной социальной инфраструктуры — образовательных учреждений, детских дошкольных организаций, благоустроенных общественных пространств, спортивных объектов, зон отдыха и парковок. Самый значительный проект компании будет реализован в Приморском районе Архангельской области, где планируют возвести микрорайон «Арктика Парк». Планируемый объем инвестиций превышает 131 млрд руб., в том числе в рамках резидентства (первая очередь) — 48,5 млрд руб., а общая жилая площадь составит почти 1 млн кв. м.

В компании подчеркивают, что строительство современных жилых комплексов с развитой инфраструктурой имеет принципиальное значение для развития арктических регионов.

Подобные проекты не только обеспечивают жильем жителей Крайнего Севера, но и создают новые общественные пространства и способствуют развитию комфортной городской среды, повышая качество жизни северян.

Как говорит Александр Таскаев, статус резидента Арктической зоны облегчает реализацию крупномасштабных строительных проектов в суровых природно-климатических условиях Арктики. Так, компания смогла минимизировать налоговые расходы и упростить процедуры согласования документов. Это помогло заметно снизить стоимость строительства и увеличило финансовую устойчивость проектов. «Высвобожденные ресурсы направляются на дальнейшее развитие проектов социального назначения, создание новых рабочих мест и повышение уровня комфорта проживания жителей Арктики»,— объясняет Александр Таскаев.

Как и многие другие бизнесы, «ТСД Групп» сталкивается с необходимостью привлечения квалифицированных специалистов. Для повышения эффективности привлечения кадров Александр Таскаев предлагает распространить часть социальных льгот для жителей Севера на тех, кто не живет постоянно, но работает на развитие арктических проектов удаленно, из других российских регионов. «Подобные меры могли бы стимулировать приток профессиональных кадров и стать мощным инструментом обеспечения квалифицированной рабочей силой Арктики»,— говорит представитель строительной компании.

Долговая разгрузка

Еще одно преимущество АЗРФ для малого бизнеса — возможность снижать долговую нагрузку за счет применения льгот и преференций. Об эффективности этой меры господдержки рассказал генеральный директор «Донер Нур» Дмитрий Пильщиков. Компания владеет серией сетевых пиццерий «Додо Пицца» в Новом Уренгое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеть пиццерий «Додо Пицца», Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ («Донер Нур», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ Сеть пиццерий «Додо Пицца», Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ («Донер Нур», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ

Первое заведение «Донер Нур» открыла еще в 2017 году. Сначала занимались только доставкой пиццы по городу. Через год появился первый полноценный ресторан с залом, а в 2021 году открылась третья пиццерия.

«В 2024 году мы стали задумываться о постройке четвертой пиццерии,— рассказывает Дмитрий Пильщиков.— Стало понятно, что проект будет очень капиталоемкий и своими силами нам его не реализовать». Дмитрий Пильщиков прорабатывал различные варианты, но все они его не устраивали. И он обратился за консультацией в национальное агентство «Мой бизнес». В агентстве бизнесмену рассказали о возможности стать резидентом АЗРФ и помогли оформить необходимые документы.

Компания взяла кредит на стройку и покупку оборудования на 5 млн руб. Это помогло в реализации проекта. «Мы воспользовались льготой два раза. Нам компенсируют 75% страховых взносов на некоторых сотрудников, что уменьшает налоговую нагрузку. В итоге это помогает возвращать вложенные инвестиции и досрочно отдавать кредит», – говорит Дмитрий Пильщиков.

Четвертая пиццерия открылась в Новом Уренгое в апреле 2025 года. Общая сумма инвестиций составила 32,6 млн руб., в заведении сегодня трудится 31 человек. Дмитрий Пильщиков говорит, что статус резидента также помог ускорить оформление необходимых документов для перепланировки здания. Для бизнеса это принципиальный вопрос: раньше открылись — раньше начали получать прибыль.

Новая пиццерия стала флагманом компании. В заведении устроена открытая кухня: за работой поваров можно наблюдать прямо из зала, здесь же проводятся мастер-классы для детей. Ресторан рассчитан на 73 посадочных места, есть детская комната. Дмитрий Пильщиков надеется, что пиццерию полюбят семьи, и она станет любимым местом проведения досуга для местных жителей. На ее базе также организована доставка пиццы до 2 часов ночи.

Сейчас в планах предпринимателя открытие пятого заведения — в строящемся микрорайоне Нового Уренгоя. Для новой компании он также планирует получить статус резидента АЗРФ. «Это помогает ускорить окупаемость инвестиций в проект, что очень важно для бизнеса»,— объясняет предприниматель.

Дмитрий Пильщиков приехал в Новый Уренгой из Тюмени и признается, что здесь вести бизнес выгоднее. Он также мечтает, чтобы резидентам АЗРФ стали доступны кредиты под сниженную процентную ставку. Кроме того, он считает, что компаниям в Арктической зоне можно было бы разрешить направлять часть налога на прибыль на развитие. Однако и в существующей форме, по его словам, АЗРФ дает своим резидентам мощный толчок для роста. В условиях высоких ставок привлечение и возврат кредитов становятся сложностью для малого бизнеса. Любые возможности для экономии на фонде оплаты труда, налогах, административных издержках помогают компаниям ускорено возвращать кредиты и развиваться, считает бизнесмен.

Земельный потенциал

Предприниматели отмечают, что важным преимуществом для резидентов АЗРФ является возможность получать без торгов земельные участки. Этой опцией воспользовался и молодой предприниматель Евгений Козлов из Ямало-Ненецкого автономного округа. Его компания «Весь мир», резидент Арктической зоны с 2022 года, открыла в начале лета этого года экокомплекс «Душа Ямала» в Новом Уренгое. Туристический объект включает в себя глэмпинг из пяти купольных и модульных домов вместимостью до 20 гостей, 7 бань, этнопарк, мини-зоопарк и площадку для фестивалей. Предусмотрена экскурсионная программа (возможности позволяют проведение до 840 экскурсий в год). Место отдыха может принимать ежегодно более 10 тыс. гостей. Туристам, в частности, предлагается провести время в настоящем чуме, покататься на оленьих и собачьих упряжках, приобрести национальные сувениры и одежду. По соглашению с КРДВ инвестор уже вложил в свой проект 59 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эко-комплекс «Душа Ямала», Ямало-Ненецкий автономный округ («Весь мир», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ Эко-комплекс «Душа Ямала», Ямало-Ненецкий автономный округ («Весь мир», резидент АЗРФ)

Фото: Пресс-служба КРДВ

«“Душа Ямала” — это не просто место для отдыха, а возможность с комфортом погрузиться в природу и традиции Севера. Мы создали современное и технологичное пространство, где будет интересно и детям, и взрослым: гости могут увидеть настоящую Арктику во всех ее проявлениях, отвлечься от городской суеты и узнать новое о природе нашего края»,— рассказывает Евгений Козлов.

Туристический комплекс расположен в городской черте. По словам гендиректора компании, это должно обеспечить ему постоянную загрузку. Получить привлекательный земельный участок в Новом Уренгое предприниматель смог как резидент АЗРФ. «Я воспользовался льготами по получению и оформлению земельного участка, что стало значительным и весомым подспорьем для бизнеса. Мне удалось очень быстро оформить участок, провести необходимые изменения его статуса и получить разрешительные документы на строительство»,— говорит Евгений Козлов. По его словам, статус резидента позволяет оперативно взаимодействовать с госорганами и муниципальными организациями.

Евгений Козлов — из Московской области, впервые побывал на Ямале в 2015 году, будучи членом Русского географического общества, и просто влюбился в округ и Новый Уренгой. «Здесь уникальная природа, сохранилась самобытная культура кочевников. Из-за отсутствия необходимых удобств люди не видят всей этой красоты. Мне захотелось изменить ситуацию к лучшему»,— говорит бизнесмен.

У предпринимателя большие планы. Он хочет развивать туристические проекты не только в Новом Уренгое, но и на всей территории автономного округа. Евгений Козлов собирается и дальше пользоваться преференцией по получению земельных участков в других населенных пунктах для развития туристической инфраструктуры. Так, в ближайшем будущем он планирует открыть ресторан северной кухни, банный комплекс и глэмпинг в тундровом лесу.

Евгений Козлов уверен, что у Арктики есть огромный туристический потенциал. Он считает, что этот регион может кратно нарастить поток туристов, если создаст необходимую инфраструктуру и начнет активно продвигать свои проекты.

Мечта Евгения — появление большой федеральной программы развития сферы туризма и гостеприимства в Арктике. А пока предприниматель собирается самостоятельно проводить этнофестивали и развивать коллаборации с другими локальными проектами. «Нам надо показать гостям, как тут хорошо — нашу природу, традиции, памятники. И тогда, уверен, люди к нам поедут»,— говорит Евгений Козлов.

Лидия Гладкова