Один человек пострадал из-за прорыва теплотрассы в Химках

СКР возбудил уголовное дело после прорыва трубы теплосети в подмосковном городе Химки. По данным ведомства, в результате пострадал один человек. Следствие квалифицирует произошедшее как халатность.

Прорыв горячей воды произошел во время проверки труб перед отопительным сезоном. Пострадавший мужчина получил ожоги ног, его госпитализировали. По данным Telegram-канала Mash, жителя Химок ошпарило, когда он пытался спасти свою машину.

О прорыве трубы теплосети сообщила пресс-служба городского округа Химки сегодня днем. Специалисты выявляют точное место утечки и устраняют проблему. В сообщении администрации говорилось, что дорога не перекрывалась, а пострадавших нет.

Никита Черненко