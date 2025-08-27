В Химках горячая вода затопила улицу из-за прорыва трубы

В подмосковных Химках на улице Совхозной прорвало трубу теплосети. На место прибыли бригады «ТСК Мосэнерго» для устранения аварии, сообщила пресс-служба административного округа.

Как сообщили РБК в управляющей компании «ВСК Сервис», кипяток из прорванной трубы затопил дворы, улицу заволокло паром.

Аварийные бригады компании оперативно прибыли на место происшествия и сразу приступили к ликвидации утечки. На данный момент утечка воды уже прекращена, участок повреждения огражден, специалисты работают над точным выявлением места прорыва и его устранением. По данным администрации муниципалитета, пострадавших нет, а дорожное движение не ограничивали.

Как уточнили в администрации Химок, с 26 по 28 августа в микрорайоне Левобережный проходят плановые испытания уличных теплосетей при температуре 145°C. Эти проверки обязательны для подготовки к отопительному сезону и позволяют заранее обнаружить слабые места в системе.