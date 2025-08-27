Молодое поколение туристов делегирует выбор ИИ

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, какие источники информации преимущественно используют зумеры в США.

Новый опрос показал, что зумеры все активнее используют нейросети перед отпуском. Исследователи из Talker Research собрали мнения 2 тыс. американцев, распределив их по возрастным группам. Так, примерно 70% молодых людей все больше полагаются на ChatGPT. Старшее поколение при этом рассчитывает на традиционные методы. Семь из десяти бэби-бумеров никогда не использовали ИИ для определения планов на отдых, пишет New York Post. Среди основных целей, которые преследуют пользователи нейросетей, лидирует опция сравнения цен на авиабилеты. Специальные приложения для этого использовали около 30% тех, кто применяет ИИ. 29% пользователей даже спросили, куда именно им стоит отправиться в путешествие. И примерно такая же доля участников опроса с опытом применения умных сервисов позволяет чат-ботам составить подробный маршрут на всю поездку со всеми достопримечательностями.

Авторы исследования отмечают, что путешественники по-прежнему вдохновляются опытом близких — «сарафанное радио» остается самым распространенным источником информации о достойных местах для посещения (это если объединить категории «родственники» и «друзья»). Хотя соперничество становится все напряженнее. YouTube, например, уже обошел рекомендации друзей по популярности — 34% против 28%. Кстати, зумеры в подавляющем большинстве для вдохновения использовали TikTok — таких 52%.

Замечу, что некоторые туристы драматично ошибались, доверяя нейросетям. Популярный блогер из TikTok Мери Калдасс рассказала сотне тысяч своих подписчиков, как пропустила рейс в Пуэрто-Рико. В слезах она пожаловалась, что ChatGPT, который составил инструкцию к поездке, ошибся и не сообщил о необходимой визе. Для испанцев это даже не совсем виза, скорее, онлайн-аутентификация туриста. И на официальных сайтах об этом написано. Комментаторы, конечно же, посочувствовали, но и отметили, что таков теперь естественный отбор.

Яна Лубнина