Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Флоренци завершил карьеру

34-летний итальянский защитник Алессандро Флоренци объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алессандро Флоренци

Фото: Lucas Boland / USA TODAY Sports / Reuters Алессандро Флоренци

Фото: Lucas Boland / USA TODAY Sports / Reuters

«Хочу поблагодарить каждого партнера, тренера, сотрудника штаба и менеджмента. День за днем ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти как человек и футболист», — написал Флоренци.

Флоренци выигрывал чемпионат и Суперкубок Италии в составе «Милана», а также Кубок и Суперкубок Франции вместе с ПСЖ. Кроме того, выступал за «Рому», «Кротоне» и «Валенсию». На клубном уровне он провел 526 матчей, отметившись 75 голами.

В составе сборной Италии Алессандро Флоренци стал чемпионом Европы в 2021 году. За национальную команду провел 49 матчей, записав в актив два мяча.

Таисия Орлова