Николаев Константин Александрович

Родился 11 августа 1973 года в поселке Полетаево Сосновского района Челябинской области. В 2003 году окончил Южно-Уральский государственный университет, получив инженерную специальность «Металлорежущие станки и инструменты».

В 2001–2007 годах — начальник производства на Челябинском радиозаводе «Полет», с 2007 по 2011 год — генеральный директор концерна «Высоковольтный союз». В 2011–2022 годах работал в группе компаний МХК «Еврохим», с 2022 года — в группе компаний ОХК «Уралхим». С 2024 года занимает должность генерального директора группы компаний UMG (ООО СДМ).

Женат, отец трех детей.