«Партия Аллаха» не сдает арсеналы

Правительство Ливана представит 31 августа детальный план по разоружению шиитской группировки «Хезболла», последние десятилетия де-факто существовавшей как государство в государстве. Об этом объявил спецпредставитель США Том Баррак, который в составе американской делегации прибыл 26 августа с визитом в Ливан. Дипломат пояснил, что разоружение группировки не обязательно предполагает силовые действия по отношению к ней. Сама же «Партия Аллаха» в очередной раз публично заявила, что не намерена отказываться от своего оружия, назвав его «душой» и «достоинством» исламских воинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель США Том Баррак

Фото: Hussein Malla / AP

Заявление о том, что центральные власти Ливана в конце этого месяца презентуют детальный план разоружения группировки «Хезболла», Том Баррак сделал по итогам интенсивных переговоров с руководством республики 26 августа. По его словам, процесс разоружения шиитской группировки, которая после завершения конфликта с Израилем 27 ноября 2024 года смогла сохранить только 20% своих ракетных арсеналов, не обязательно будет носить силовой характер. «Ливанская армия и правительство не обсуждают войну (с формированиями “Хезболлы”.— “Ъ”). Они ведут переговоры по поводу того, как убедить “Хезболлу” отказаться от этого оружия»,— подчеркнул господин Баррак, который 27 августа отправился инспектировать работу ливанской армии в районе города Марджаюн на юге страны.

Но «Партия Аллаха», похоже, не готова решать вопрос миром. Генеральный секретарь «Хезболлы» Наим Касем выступил 25 августа с заявлением, что его сторонники не сдадут оружия. «Мы не откажемся от оружия, которое защищает нас от нападений (со стороны Израиля.— “Ъ”)»,— пояснил лидер группировки, опирающейся на военную поддержку Ирана. «Это оружие — наша душа, наша честь, наша земля, наше достоинство, будущее наших детей. Тот, кто хочет отнять это оружие, хочет отнять наши души»,— подчеркнул господин Касем и добавил, что центральному правительству в его нынешнем виде нельзя доверить суверенитет Ливана.

Власти республики 5 августа официально поручили вооруженным силам разработать план разоружения «Хезболлы» (см. “Ъ” от 6 августа).

Израиль, который, несмотря на прекращение огня, контролирует пять районов на юге Ливана, дал понять, что готов даже вывести свои войска с территории соседней страны, если разоружение группировки будет доведено до логического конца. «Решение совета министров Ливана о намерении разоружить “Хезболлу” к концу 2025 года стало решением большого значения,— заявила 25 августа канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.— Если силы безопасности Ливана предпримут конкретные шаги по разоружению “Хезболлы”, Израиль в ответ примет встречные меры, включая постепенное сокращение присутствия Армии обороны Израиля в координации с США».

По словам источников ливанского издания Al Modon, господин Баррак, которого в поездке сопровождала заместитель спецпредставителя США по Ближнему Востоку Морган Ортагус, открыто заявил Бейруту, что, несмотря на позитивное отношение к анонсированной демилитаризации «Хезболлы», Израиль вряд ли выведет свои войска из Южного Ливана до тех пор, пока не увидит конкретных итогов.

Вероятно, вооруженным силам Ливана в ближайшее время предстоит приступить к решению и другой масштабной задачи: им придется в одиночку — без помощи миротворцев ООН — контролировать ситуацию на юге страны. Голосование в Совете Безопасности ООН по ежегодному продлению мандата Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), которое по графику должно было состояться 25 августа, отложено по инициативе США и Израиля. Согласно сообщениям, два союзника пока сомневаются в том, что миссия ВСООНЛ, развернутая в приграничье в 1978 году, способна выполнять свои функции. Официально срок ее работы заканчивается уже 31 августа.

Если правительству Ливана удастся решить вопрос с арсеналами «Хезболлы», то, вероятно, его ждут внушительные бонусы от Вашингтона. Представители делегации Конгресса США, которая прибыла в Бейрут почти одновременно с господином Барраком и госпожой Ортагус, не исключили, что Белый дом мог бы заключить с ливанским правительством соглашение о военной помощи, которое улучшит оснащение и подготовку вооруженных сил Ливана. Но перспектива подписания этого документа напрямую зависит от того, насколько Бейрут будет убедителен в своем намерении вернуть себе монополию на военную силу, подчеркнули американские законодатели.

Нил Кербелов