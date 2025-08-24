СКА усилил состав элитным форвардом

За две недели до старта хоккейного сезона СКА сумел приобрести одного из самых талантливых нападающих Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — 29-летнего Николая Голдобина из «Спартака». Он был лучшим бомбардиром красно-белой команды в двух последних сезонах, забросив за это время 64 шайбы и отдав 90 результативных передач. Игрок тянет на статус звезды, в которой нуждался петербургский клуб после потери многих известных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок Николай Голдобин

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Игрок Николай Голдобин

Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

Сделка между СКА и «Спартаком» по поводу Голдобина стала неожиданной на рынке. В августе московский клуб выставил форварда на «драфт отказов». Хотя в «Спартаке» Голдобин был одним из ведущих игроков, тройка, где действовали еще Павел Порядин и Иван Морозов, устраивала «шоу» во многих матчах сезона. Впрочем, по ходу сезона Голдобин терял доверие тренеров «Спартака» и за некоторыми матчами наблюдал с трибуны. А то, что нападающий оказался на «драфте отказов», могло быть связано с тем, что когда-то Голдобин был клиентом Игоря Ларионова, работавшего агентом. Накануне этого сезона Ларионов возглавил как тренер команду СКА, и можно не сомневаться, что ему принадлежит главная роль в переходе Николая Голдобина.

За форварда армейский клуб отдал «Спартаку» 21-летнего нападающего Григория Кузьмина, считавшегося одним из самых талантливых в системе СКА. То ли Кузьмин плохо подготовился к сезону, то ли Ларионов не видел его в своих схемах, а Голдобин, наоборот, был ему крайне необходим, но такой обмен произошел. Возможно, сделка включала в себя еще какие-то компенсации, в том числе финансовые, — хоккейной общественности об этом не расскажут. Так или иначе приход Голдобина в СКА стал маленькой бомбой на трансферном рынке. Не так часто в армейский клуб переходят игроки из «Спартака»: команды считаются антиподами в хоккее, как и в футболе. Можно вспомнить, как в 2022 году в СКА перешел из «Спартака» защитник Александр Никишин, за которого петербургский клуб отдал московскому девятерых хоккеистов своей системы. Еще и что-то приплатил, как говорят. Никишин стал одним из лидеров СКА, его капитаном. Но команда с ним так и не завоевала Кубок Гагарина. По окончании предыдущего сезона Никишин уехал в НХЛ играть за «Филадельфию Флайерз». А СКА еще до Голдобина приобрел у московского «Спартака» нападающего Андрея Локтионова, который тоже раньше работал с Игорем Ларионовым как с агентом.

Таким образом, состав СКА обновился по сравнению с прошлым сезоном почти наполовину. Помимо Александра Никишина и Григория Кузьмина, клуб весной и летом покинули такие игроки, как Евгений Кузнецов, Иван Демидов, Арсений Крицюк, Захар Бардаков, Сергей Толчинский, Павел Дедунов, Артем Земченок, Михаил Григоренко, Павел Акользин. Пришли, если не считать Голдобина и Локтионова, канадские защитники Тревор Мерфи (из «Сибири», самый результативный защитник прошлого сезона в КХЛ) и Бреннан Менелл (из московского «Динамо» — у хоккеиста есть российское гражданство), Маркус Филлипс из нижегородского «Торпедо». На сборах Игорь Ларионов подтянул к основному составу группу молодежи, на которую теперь должна делаться ставка. Но приобретения еще будут, так как потери СКА слишком велики.

Новый сезон армейская команда начнет 6 сентября. Что интересно — на «СКА Арене», где она принимала соперников до этого. Теперь там обосновался китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», раньше базировавшийся в подмосковных Мытищах и называвшийся «Куньлунь Ред Стар». Он переехал в Петербург, накупив кучу новых игроков (российских и североамериканских), пригласив канадского тренера Жерара Галлана, и примет СКА в стартовом матче чемпионата КХЛ. Армейцы будут проводить домашние игры в Ледовом дворце: это связано с оптимизацией бюджета и сменой политики клуба, а также с тем, что правами на «СКА Арену» владеет российский бизнесмен Геннадий Тимченко, участвовавший в интеграции китайского клуба в КХЛ в качестве одного из ее руководителей.

Кирилл Легков