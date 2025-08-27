Решетников перечислил главные направления летнего туристического сезона в России

По итогам лета число туристических поездок по России может достичь 48 млн, что на 8% больше в годовом выражении, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников. По прогнозу ведомства, летний туристический сезон в стране в этом году станет рекордным. В лидерах по популярности традиционно Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и черноморское побережье.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Максим Решетников

За май и июнь россияне и иностранные гости совершили 16,5 млн поездок, что почти на 10% выше показателей прошлого года, рассказал министр на совещании президента с членами правительства. Как уточнил господин Решетников, в Крыму турпоток вырос на 11%, также растет приток туристов в Краснодарский край. Кроме того, впечатляющий рост турпоездок показывают Адыгея, Карачаево-Черкесия, Нижегородская и Тверская области, добавил глава Минэкономики.

«Все чаще путешествуют по нашей стране также и иностранные туристы. Июнь этого года к июню прошлого — плюс 18%»,— отметил Максим Решетников (цитата по сайту Кремля).

Объем продаж организованных туров на июнь—август вырос на 11% год к году, подсчитали в Travelata.ru. Продажи по России оказались хуже ожиданий из-за падения интереса к пляжному отдыху в Краснодарском крае. Пляжи одного из главных курортов региона, Анапы, этим летом были закрыты для купания из-за прошлогоднего разлива мазута. Часть спроса принял на себя Крым, но его возможности ограниченны из-за моратория на авиасообщение.

