Стали известны подробности массового ДТП в Ростове

На трассе М-8 в Ростове Великом грузовик столкнулся с двумя легковыми автомобилями перед светофором, что привело к гибели пассажирки. Такие предварительные данные приводит областная Госавтоинспекция.

27 августа в районе 10 часов 32-летний водитель грузовика SITRAK с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем Renault. Последний от полученного удара продвинулся вперед и въехал в стоящий на светофоре автомобиль ВИС.

68-летняя пассажирка Renault погибла на месте, водителя этой машины госпитализировали. Установление обстоятельств ДТП продолжается.

Алла Чижова