Видеокарты не сдаются

С начала 2025 года спрос на видеокарты сократился на 3% по сравнению с прошлым годом, при этом средний чек на них вырос на 21%. На рынке ощущается дефицит чипов и рост цен, из-за чего покупательская активность сдерживается, хотя интерес к видеокартам подогревают новые модели и развитие нейросетей. В то же время розничные продажи отдельных ритейлеров показывают кратный рост, но в бюджетном сегменте.

В первой половине 2025 года спрос на видеокарты снизился всего на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, тогда как средний чек на них вырос на 21%, рассказали “Ъ” эксперты аналитического проекта T-Data Т-Банка. Снижение спроса в первом квартале года аналитики оценивали выше, в 27% год к году, а рост среднего чека — в 16%.

Видеокарты — это прежде всего продукт для компьютерных игр, отмечают в компании «Марвел-Дистрибуция». Пользовательские видеокарты верхнего ценового сегмента, как правило, обладают достаточными техническими параметрами, чтобы обрабатывать серьезную графику. Возможностей таких устройств также вполне достаточно для работы с искусственным интеллектом на пользовательском уровне. По данным компании, заметных колебаний на рынке видеокарт в первой половине 2025 года не зафиксировано. «С одной стороны, вышли новые продукты, которые на старте всегда пользуются повышенным спросом, с другой — в начале года ощущался заметный дефицит чипов из-за санкций, которые затрудняли поставку устройств в Россию»,— добавили в «Марвел-Дистрибуции».

На розничном рынке видеокарт есть пять-шесть серьезных производителей GPU в Китае, которые выпускают комплектующие в достаточном объеме, чтобы выступать альтернативой решениям NVidia, отметили производители электроники Fplus. Сейчас есть четыре отечественных игрока, которые работают на открытом рынке: «НТЦ Модуль», Iva Technologies, «Байкал» и Yadro. Однако их разработки в ближайшие пять лет не планируется выпускать на розничный рынок, весь объем будет направлен в коммерческий сектор для систем видеонаблюдения, распознавания изображений, обработки больших данных, машинного и компьютерного зрения, промышленного контроля, добавили в компании.

При этом в своих каналах продаж компания «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на видеокарты. По ее данным, объем реализации устройств вырос на 233%. Наибольшие продажи обеспечивает массовый бренд Palit, цена продукции которого не превышает 70 тыс. руб., согласно официальному сайту компании. В то время как цены на видеокарты топовой комплектации на рынке выше в разы. «Современная игровая видеокарта в России — это несколько сотен тысяч рублей, и падение спроса я бы связал с резким ростом цен и осложнением получения банковских кредитов, а также условиями самих кредитов»,— отмечает независимый эксперт на игровом рынке Максим Фомичев.

Более половины россиян (61%) играют в видеоигры на регулярной основе: 27% ежедневно, 20% запускают игры несколько раз в неделю, а 14% — несколько раз в месяц, отмечают аналитики T-Data. В 2025 году больше половины респондентов компании стали реже покупать игры, а треть — тратить на них значительно меньше.

При этом спрос на киберклубы как один из видов гейминга в первом полугодии 2025 года уменьшился, в то время как объем трат увеличился на 7%, а средний чек вырос на 9%, отмечают аналитики T-Data. Технический директор и сооснователь компании SmartShell, которая разрабатывает ПО для управления компьютерными клубами, Роман Ивашкевич связывает падение спроса на видеокарты с ростом цен, а на киберклубы — с «сезонностью». «К октябрю показатели посещаемости наверняка поднимутся»,— отмечает он. По данным его компании, индустрия клубов в России стабильно растет: сегодня существует больше 3,5 тыс. клубов, а в 2019 их было около 1 тыс.

Филипп Крупанин