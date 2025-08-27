Зарубежные СМИ: Почему Иран не избежит возобновления санкций?

Иран не смог убедить евротройку отказаться от возобновления санкций ООН. По данным дипломатических источников Associated Press, 26 августа представители Великобритании, Франции и Германии обсуждали с Исламской Республикой как избежать введения ограничительных мер. Тегеран пытался доказать, что его ядерная программа мирная. В итоге стороны договорились искать пути решения до конца августа. В противном случае европейские лидеры введут эмбарго на поставки Ирану оружия, заморозят его активы и запретят производство любых атомных технологий. Именно эти санкции отменили после заключения так называемой ядерной сделки в 2015 году. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Raheb Homavandi / Reuters Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Механизм возврата санкций ООН против Ирана был предусмотрен ядерной сделкой — вынести вопрос на голосование в Совбезе может любой из посредников. Помимо европейцев, это также США, Китай и Россия. При этом условия ядерной сделки прекращают действовать 18 октября, после любые международные рестрикции в отношении Ирана должны быть одобрены всеми постоянными членами Совбеза ООН, Впервые о возобновлении ограничений заговорили в июне после начала 12-дневной войны и прекращения сотрудничества Исламской республики с МАГАТЭ. Тогда евротройка потребовала от Тегерана вернуться к ядерным переговорам с Вашингтоном, дать доступ к атомным объектам инспекторам ООН, а также предоставить отчетность по высокообогащенному урану. Его ориентировочные запасы — свыше 400 кг. По данным Associated Press, Иран серьезно относится к ядерной угрозе и уже обсуждает с МАГАТЭ возобновление инспекций. По словам представителей организации, первая группа специалистов уже приехала в Исламскую Республику.

Тем временем главе Международного энергетического агентства Рафаэля Гросси усилили охрану. Угроза возникла после того, как Тегеран раскритиковал МАГАТЭ за отсутствие осуждения ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам, пишет The Wall Street Journal.

Также Исламская Республика грозится выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, если евротройка активирует механизм возврата санкций. Представители Тегерана настаивают, что международное соглашение гарантирует им право на мирный атом, сообщает Reuters.

Они уже заручились поддержкой Китая и России. Москва заявила, что у западных стран нет оснований угрожать Ирану жесткими ограничениями – согласно сообщению МИДа, Великобритания, Германия и Франция сами не соблюдают условия ядерной сделки. Кремль попросил отложить вопрос до марта 2026-го. Именно с этим связано желание европейских стран инициировать голосование в Совбезе как можно раньше, рассуждает The New York Times. В октября председательство перейдет России, которая сможет воспользоваться положением, чтобы затянуть время. Впрочем, не исключено, что стороны все-таки договорятся 31-го августа в последнюю минуту, и голосования не будет, равно как и возврата европейских санкций.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".