Силуанов: рост ВВП в 2025 году составит не менее 1,5%

Рост экономики России по итогам 2025 года составит не менее 1,5%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным и членами кабинета министров. По его словам, несмотря на строгую денежно-кредитную политику (ДКП), темпы экономического роста сохранятся на таком уровне. Это подтверждается оценками Министерства экономического развития, добавил он.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов подчеркнул, что сбалансированный бюджет на 2026–2028 годы создаст условия для смягчения ДКП со стороны Центрального банка. Это, по мнению министра, позволит выделить дополнительные ресурсы для поддержки различных отраслей экономики.

Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост российского ВВП в этом году на 2,5%. Однако в июле ведомство объявило, что прогноз позднее будет пересмотрен.