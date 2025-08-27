Путин обсудил с правительством ключевую ставку

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На нем он заявил, что в стране постоянно идет дискуссия о ключевой ставке.

Владимир Путин на совещании с членами правительства

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«У нас все время идет дискуссия среди экспертов, в правительстве, в Центральном банке по поводу ключевой ставки, состояния дел в промышленности, в реальном секторе экономики. Как у нас там дела?» — спросил президент (цитата по сайту Кремля).

Первый вице-премьер России Денис Мантуров в ответ на вопрос Владимира Путина отметил, что Центральный банк постепенно снижает ключевую ставку. По его словам, каждый процент — это экономия для бюджета около 200 млрд руб. при условии, что эти деньги направляются на цели нацпроектов по приоритетным направлениям.

В июне Банк России снизил ключевую ставку с 21% до 20% годовых, в июле — до 18%. Регулятор не исключил дальнейшее понижение ставки до конца года.

