В допинг-пробе Игоря Григоренко обнаружено шесть запрещенных веществ

Международная федерация хоккея (IIHF) официально объявила о четырехлетней дисквалификации генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи» Игоря Григоренко. Срок отстранения от любой деятельности, связанной с профессиональным спортом, отсчитывается с 12 августа 2025 года.

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ Игорь Григоренко

Фото: Ильнар Тухбатов, Коммерсантъ

Нарушение антидопинговых правил датируется 12 марта 2015 года. В пробе были обнаружены метенолон, оксандролон, тренболон, мельдоний, катин и псевдоэфедрин. Эти вещества внесены в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) в категории «Анаболические агенты» и «Стимуляторы». «Григоренко было предъявлено официальное обвинение и предоставлена возможность выступить с ответом. Не сделав этого, он фактически признал нарушение и согласился на четырехлетний срок дисквалификации», — говорится в релизе IIHF.

Игорь Григоренко завершил карьеру игрока в 2018 году. В КХЛ он выступал за уфимский «Салават Юлаев», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина, а также за магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА.

1 июля господин Григоренко был назначен на пост генерального директора «Сочи». Ранее занимал должность советника генерального директора тольяттинской «Лады».

Таисия Орлова