Убыток компании «Россети Северо-Запад» по МСФО вырос в 20 раз во II квартале

Чистый убыток ПАО «Россети Северо-Запад» по МСФО увеличился в 20 раз во II квартале 2025 года. Потери составили 270 млн рублей, говорится в опубликованной 27 августа отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом выручка оператора оператора электросетей выросла на 26,2% — с 13,7 млрд рублей до 17,4 млрд рублей. Показатель EBITDA во II квартале снизился на 15,2% к аналогичному периоду 2024 года и составил 1,56 млрд рублей.

Операционные расходы увеличились на 31,9%, до 17,89 млрд рублей, а операционный убыток составил 206,5 млн рублей, при том, что годом ранее фиксировалась операционная прибыль в 471,2 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что акции банка «Санкт-Петербург» упали более чем на 6% после публикации отчетности.

Артемий Чулков