СК возбудил дело о халатности по факту нерасселения аварийного дома в Угличе

В Угличе следователи возбудили уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту нерасселения аварийного и подлежащего сносу многоквартирного дома на улице Никонова. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Фото: СУ СК России по Ярославской области

Здание получило соответствующий статус еще в 2017 году. В 2024 году вступило в силу решение суда, которым администрацию округа обязали изъять земельный участок под домом и выплатить собственникам выкупную стоимость жилья.

«На данный момент распоряжение органов исполнительной власти, а также решение суда должностными лицами администрации не исполнено, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов граждан»,— пояснили в ведомстве.

Алла Чижова