Россияне смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду во Вьетнаме

Российские туристы смогут оплачивать покупки через QR-код во Вьетнаме к концу года. Об этом сообщил замгендиректора вьетнамско-российского совместного банка VRB Константин Балдуев. Клиенты ВТБ получат возможность проводить оплату через мобильное приложение.

«Наличие возможности оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода сделает пребывание туристов значительно более комфортным... Продукт планируем запустить до нового года»,— рассказал господин Балдуев в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

VRB обслуживает расчеты в рублях и донгах, его доля в товарообороте России и Вьетнама в 2024 году составила почти 40%. Это единственный во Вьетнаме банк, обеспечивающий работу карт «Мир».

В завершающемся летнем сезоне турбизнесу удалось увеличить продажи на 11% год к году, подсчитали в Travelata.ru. В Fun & Sun назвали Вьетнам наиболее растущим направлением по итогам лета. Количество бронирований туров в страну увеличилось год к году в восемь раз.

Подробности — в материале «Ъ» «Туристы путешествуют без устали».