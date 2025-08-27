Рэпер L'One стал амбассадором FONBET

Рэпер L'One (Леван Горозия) и букмекерская компания Fonbet в своих социальных сетях объявили о начале сотрудничества.

«Я очень рад, что стал частью команды первых — тех, кто разделяет мою страсть к музыке и спорту. Вместе мы сделаем наш спорт ярче, порадуем болельщиков и поклонников спорта качественным контентом и незабываемыми мероприятиями», — сказал L'One.

Сообщается, что в рамках партнерства FONBET и L’One реализуют совместные спортивные проекты. Также букмекерская компания поддержит производство восьми выпусков второго сезона подкаста БЭНЧ, в котором рэпер и его младший брат Мераби Горозия обсуждают главные события в мире спорта.

31 августа L'One выступит на закрытии городского поп-ап пространства FONBASE, созданного букмекерской компанией.

Арнольд Кабанов