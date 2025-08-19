На время ВЭФ полеты над Владивостоком ограничат

С 3 по 6 сентября, на время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ), в Приморье вводятся ограничения на использование воздушного пространства.

«С 00:00 часов 3 сентября по 24:00 6 сентября вводится временный режим ограничения использования воздушного пространства радиусом 250 километров с центром во Владивостоке»,—сообщает пресс-служба правительства края.

Все регулярные авиарейсы будут выполняться по расписанию. Также запрет не коснется полетов воздушных судов, обеспечивающих безопасность и доставку участников ВЭФ. Будут разрешены запуски дронов, согласованные с Федеральной службой охраны.

Ранее сообщалось, что с 1 по 7 сентября в столице Приморья будут приостановлены земляные, дорожные, ремонтные и взрывоопасные работы. «Такие меры связаны с подготовкой и проведением Х Восточного экономического форума (ВЭФ) и направлены на обеспечение безопасности и бесперебойной работы городской инфраструктуры»,— говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Мэрия Владивостока, кроме того, информировала, что в период с 1 по 7 сентября будет запрещено движение на отдельных участках дорог «тяжеловесному и крупногабаритному транспорту, а также автомобилям, перевозящим опасные грузы».

Алексей Чернышев, Владивосток