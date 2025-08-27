Строителям в Дагестане после землетрясения напомнили о сносе незаконных строений

После землетрясения в Дагестане глава республики Сергей Меликов напомнил о системной борьбе с незаконными постройками. Он назвал сейсмическую активность предупреждением для строителей.

«В Махачкале... незаконные постройки сносятся, а разрешение на новое строительство невозможно получить без доказательства его безопасности,— написал господин Меликов в Telegram-канале. — Такие решения не всегда популярны. Но давайте смотреть шире: кто возьмет на себя ответственность, если завтра от чьей-то беспечности пострадают люди?»

В Махачкале могут снести около 200 незаконно возведенных домов, если в них так и не создадут условия для безопасного проживания, заявлял глава республики в июне. Освободившееся пространство может быть использовано для создания городской среды.