Дональд Трамп подвел сожжение флага США под уголовное наказание

Дональд Трамп подписал 26 августа указ о введении уголовной ответственности за сожжение флага США. Теперь это будет караться тюремным заключением сроком до одного года.

Президент США подписал указ, несмотря на то что еще в 1989 году Верховный суд постановил, что сожжение американского флага является законным способом самовыражения. Суд заявил, что это право гарантировано первой поправкой к конституции США о защите свободы слова. Тем не менее Дональд Трамп в своем указе отметил: суд никогда не признавал, что осквернение американского флага с целью спровоцировать противоправные действия или оскорбления защищено конституцией.

Уже через несколько часов после публикации указа был задержан мужчина, который в знак протеста против действий президента сжег американский флаг прямо напротив Белого дома. Задержанным оказался ветеран боевых действий Джей Кэри, прослуживший в армии США более 20 лет, сообщает телеканал Fox. Кэри поджег флаг в парке Лафайет — напротив парадного входа в Белый дом. Его тут же задержали сотрудники Секретной службы, а затем передали полиции.

Несмотря на новый указ президента, Джей Кэри был освобожден из-под стражи уже через четыре часа. Как он сам рассказал телеканалу, ему выписали два штрафа — за разведение костра в неположенном месте и порчу имущества парка. Обвинение в сожжении флага ему предъявлено не было. Уже во вторник он принял участие в марше ветеранов армии США против введения Дональдом Трампом бойцов Национальной гвардии в Вашингтон. «Я знаю, что сейчас я засел в голове Трампа, и мне это нравится. Он в ярости, а я сделал это прямо перед его домом»,— сказал Кэри в интервью Fox.

Кирилл Сарханянц