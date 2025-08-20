Китай еще всем покажет

На грандиозном военном параде в Пекине 3 сентября Китай впервые представит миру новейшее китайское вооружение, включая сотни истребителей и бомбардировщиков, а также морскую и наземную технику. В общей сложности в Дне победы на площади Тяньаньмэнь примут участие 45 парадных расчетов — их проход обещают организовать «таким образом, чтобы отразить их функции в реальных боевых условиях», сообщили 20 августа на пресс-конференции китайские чиновники. Не меньший, чем грядущая демонстрация новинок китайского ВПК, интерес у мировой общественности вызывает и список иностранных гостей мероприятия, которое уже собрался посетить президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время репетиции парада (Пекин, 20 августа 2025 года)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время репетиции парада (Пекин, 20 августа 2025 года)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Всему миру на диво

Парад в честь 80-летия победы Китая над Японией во Второй мировой войне, намеченный на 3 сентября, станет первым в стране событием такого масштаба за последние десять лет. И поскольку большинство государств традиционно используют военные парады для демонстрации миру своего вооружения и передовых военных технологий, ровно того же ждут и от Пекина.

В этой связи Китай заранее дал понять, что ожидания наблюдателей будут оправданы. 20 августа Информационное бюро Госсовета Китая провело пресс-конференцию, на которой обнародовало некоторые детали предстоящего мероприятия, подтвердив, что оно станет самой значимой демонстрацией новых военных возможностей страны.

В параде в честь Дня победы на площади Тяньаньмэнь примут участие 45 военных расчетов, включая воздушные, сухопутные и морские боевые подразделения. Их прохождение будет организовано так, «чтобы отразить их функции в реальных боевых условиях», отметил один из военных чиновников.

Но главное, на параде Китай впервые явит миру часть своих новейших вооружений.

«В военном параде будут представлены новые образцы техники четвертого поколения, в том числе современные танки, палубные самолеты и истребители, организованные в оперативные модули для демонстрации системных боевых возможностей китайской армии»,— сообщило в среду со ссылкой на официальных лиц издание Global Times, отметив, что все оружие и техника китайского производства и уже состоят на вооружении армии КНР.

В общей сложности, по данным CCTV News, на параде будет показано свыше ста моделей вооружений. «Это убедительно продемонстрирует способность наших вооруженных сил адаптироваться к технологическим достижениям и меняющимся способам ведения войны и побеждать в будущих войнах»,— с гордостью сообщил журналистам замначальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэке.

Ранее в этом месяце — 9–10 и 16–17 августа — Пекин провел две крупномасштабные репетиции грядущего парада, в которых приняли участие 22 тыс. и 40 тыс. человек соответственно, включая военных, полицию и зрителей.

Вслед за этим в интернет просочились некоторые снимки готовящейся к параду техники, которые стали предметом тщательного анализа военных экспертов.

Особое внимание привлекли четыре ракеты с обозначениями YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. Как напомнили в западном онлайн-издании The War Zone, Китай традиционно применял обозначения YJ к противокорабельным и/или наземным крылатым ракетам, которые могут запускаться с самолетов, надводных военных кораблей, подводных лодок и/или наземных пусковых установок. Например, сейчас на вооружении китайской армии имеется сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета YJ-12, которая может запускаться с воздуха, с моря и с земли. Точные цели и способы запуска новых модификаций ракет экспертам пока неясны.

На некоторых изображениях, просочившихся в сеть, видны очень большие транспортные средства, часть которых отчетливо несет столь же большие пусковые контейнеры. На фоне того, что это не совсем соответствует известным китайским разработкам, фотографии вызвали предположения, что на параде Пекин продемонстрирует также новую межконтинентальную баллистическую ракету или другой тип баллистической ракеты большой дальности.

Наконец, согласно ряду сообщений, военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая, в настоящее время реализующий крупнейшую в мире программу сверхбольших беспилотных подводных лодок, собирается представить две новые модели. Судя по фотографиям, их длина достигает примерно 20 м.

Тонкие геополитические материи

Безусловно, все новинки китайского ВПК — от расширяющегося арсенала ракет и оружия с гиперзвуковыми возможностями до новых подлодок — будут внимательно отслеживаться, причем не столько с восхищением, сколько с тревогой, прежде всего теми странами, против которых оно может быть использовано в гипотетическом конфликте. То есть Штатами и союзными им странами региона.

У тех же экспертов, кто больше занят вопросами геополитики, не меньший интерес вызывает вопрос о том, кто из иностранных лидеров займет место в зрительской ложе на Тяньаньмэнь рядом с председателем КНР Си Цзиньпином.

Военные парады (и не только в Китае) не раз становились для противников проводящих их стран отличным поводом демонстративно бойкотировать мероприятие.

Так было на предыдущем военном параде в КНР в 2015 году. Участие в нем принял 31 иностранный лидер, включая Владимира Путина, который одним из первых подтвердил свое участие и в нынешнем мероприятии, а также представители 19 государств. А вот большинство западных лидеров тогда отказались посетить парад, опасаясь, что это будет истолковано как знак поддержки Пекина, наращивающего свою военную мощь.

На этот раз, помимо российского лидера, на военный парад, скорее всего, доедут лидеры некоторых стран Юго-Восточной Азии, таких как Индонезия, Малайзия, Камбоджа, Лаос и Мьянма (часть из них намерена также несколькими днями ранее посетить и саммит ШОС в Тяньцзине).

А вот представителей Европы на параде ждать не стоит. По крайней мере, по данным гонконгской South China Morning Post, послы европейских стран в Китае намерены бойкотировать мероприятие из-за участия в нем президента России.

Но главной интригой остается вопрос, приедет ли 3 сентября в Пекин глава Белого дома Дональд Трамп.

О том, что Китай планирует пригласить его на парад, сообщало еще в конце июня японское агентство Kyodo. В августе британская The Times подлила масла в огонь спекуляций, написав, что в начале сентября лидеры США, России и Китая могут провести совместную встречу в Пекине.

Сам Трамп не говорил по поводу своего вероятного визита в КНР в эти сроки ничего определенного. Однако целый ряд как западных, так и азиатских СМИ, например Asia Times, уже успел выступить с советом к главе Белого дома ни в коем случае не лететь на парад в КНР. Во-первых, по той причине, что это будет не символом мира, а «стратегическим вызовом мировому порядку, возглавляемому США» и «преднамеренной демонстрацией военной мощи, призванной показать превосходство Компартии и обозначить стратегическое соперничество с США». А во-вторых, потому, что это вызовет замешательство среди американских союзников в Восточной Азии, от которых Вашингтон требует все более глубокой поддержки своей линии на противодействие Китаю.

Наталия Портякова