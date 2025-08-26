ГАТИ выдала ордер на реконструкцию исторической ограды на набережной Фонтанки

Государственная административно техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала ордер для обеспечения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения на набережной реки Фонтанки, д. 46. Речь идет о построенной в 1830-х годах ограде, представляющей собой ворота со старинными колоннами, украшенные мраморными бюстами и напоминающую римскую арку Траяна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как пояснили в ГАТИ, официально здание числится в реестре памятников как «Дом Дубянских (Зиновьева Н.В., Карловой Н.Ф.)». Однако если попробовать найти информацию о доме Дубянских в интернете, то поисковик приведет к другому адресу — Чайковского, 62. Дело в том, что особняком на набережной Фонтанки в разное время владели разные люди, отметили в инспекции.

Полное восстановление благоустройства по ордеру, согласно документам ГАТИ, запланировано до 1 октября 2026 года.

Андрей Цедрик