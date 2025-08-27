Ярославским самозанятым напомнили об уплате налога

Самозанятым гражданам Ярославской области напомнили о необходимости уплатить налог на профессиональный доход (НПД) за июль до 28 августа. Об этом сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Для удобства и своевременной уплаты налога УФНС рекомендует воспользоваться автоплатежом. Эта услуга позволяет автоматически списывать необходимую сумму с банковской карты при наступлении срока уплаты. Подключить автоплатеж можно через приложение «Мой налог» или веб-кабинет, указав реквизиты карты.

Сумма НПД составляет 4% от доходов, полученных от физических лиц, и 6% от организаций и индивидуальных предпринимателей. Информация о доходах поступает в налоговые органы при формировании чека или счета в приложении. Налоговые органы автоматически формируют квитанцию на уплату налога, которая направляется в мобильное приложение и веб-кабинет плательщика.

Антон Голицын