По полю гуляет казах удалой

Главным итогом квалификации Лиги чемпионов стал выход в основную стадию турнира сразу трех команд, представляющих экзотические для европейской футбольной элиты регионы. В так называемую фазу лиги прорвались кипрский «Пафос», казахстанский «Кайрат» и «Будё Глимт» — базирующийся за полярным кругом норвежский клуб. Каждый из них кое-что связывает с Россией.

Фото: Craig Williamson / SNS Group / Getty Images

Завершившаяся квалификация Лиги чемпионов подарила новому розыгрышу турнира сразу несколько неожиданных локаций. Еще по итогам вторничных матчей выяснилось, что в основной части соревнования будет три дебютанта. Это «Кайрат» из Алма-Аты, «Пафос» из одноименного кипрского городка с населением меньше 40 тыс. человек и «Будё Глимт» с севера Норвегии, тоже из глубинки.

Выход последнего на самом деле сюрпризом не стал.

Разгромив австрийский «Штурм» с общим счетом 6:2 (5:0; 1:2), «Будё Глимт» подтвердил статус довольно успешной команды, занимающей прочные позиции в Европе.

В ее современной истории две удачные международные кампании: в 2022 году был четвертьфинал Лиги конференций, третьего по статусу еврокубка, этой весной — полуфинал Лиги Европы. Она одержала достаточно громких побед (например, над «Ромой», «Лацио», «Порту», «Бешикташем»). И все же есть несколько нюансов, которые делают новое достижение «Будё» особенным.

Первый — чисто географический. Норвежских команд довольно давно, с 2007 года, не было в основном этапе главного еврокубка. На стыке веков достижений у них было куда больше: однажды до группы добрался «Мольде», а «Русенборгу» это удалось аж 11 раз за 13 лет. Но они базируются южнее, в традиционно более развитой части страны, а Будё располагается в 200 км к северу от полярного круга — за ним матчи Лиги чемпионов не проводились никогда.

Второй — кадровая политика. В обойме «Будё» даже по норвежским меркам мало легионеров. Из 23 человек, заявленных на ответный матч со «Штурмом», иностранцев было лишь 7. Скандинавы (пять датчан и швед) — все, кроме российского вратаря Никиты Хайкина, одного из ведущих игроков. А большинство норвежцев — или воспитанники клуба, или просто уроженцы северных регионов страны. Есть и другие детали: узнаваемый агрессивный стиль и грамотная финансовая политика.

Любопытны и истории двух других новичков Лиги чемпионов.

«Кайрат», известный советский футбольный бренд, клуб, долго выступавший в высшей лиге СССР, а ныне — один из лидеров чемпионата Казахстана, в основную сетку европейского турнира проникал лишь раз, четыре года назад. Это была скромная по составу Лига конференций, и даже там ему не удалось одержать ни одной победы. Ситуация в общем-то обычная для казахстанского футбола, перешедшего под эгиду Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) лишь в начале XXI века и остающегося глухой провинцией по меркам региона. Исключительным свершением для него до сих пор был взлет «Астаны»: в 2015 году она пробилась в Лигу чемпионов, оказывала сопротивление сложным соперникам, но заняла в группе последнее место, а затем с переменным успехом играла в турнирах попроще.

Естественно, в противостоянии с «Селтиком», пошумевшим в прошлой Лиге чемпионов, «Кайрат» котировался крайне низко.

Неплохой иллюстрацией этого служили стоимостные характеристики команд. Transfermarkt оценил всю заявку «Кайрата» вместе с переходящим в лондонский «Челси» 17-летним форвардом Дастаном Сатпаевым в €12,8 млн. Это мизер не только для главного еврокубка (суммарная стоимость игроков того же «Будё Глимт» — €54,58 млн), но и, скажем, для чемпионата России. Даже самая дешевая его команда — «Оренбург» — стоит больше (€14,68 млн). А «Селтик» — больше в десять раз.

На поле эта разница, впрочем, не чувствовалась. За три с половиной часа футбола «Кайрат», единственным достоинством которого показалась дисциплинированная игра без мяча, ни разу не пропустил. Забить, правда, он тоже не сумел, но все же выиграл в серии пенальти. Игроки шотландской команды реализовали лишь две попытки из пяти, а у «Кайрата» помимо Офри Арада отличились известные по выступлениям за «Краснодар» и «Рубин» Александр Мартынович и Егор Сорокин.

Основанный лишь 11 лет назад «Пафос» узнаваемым брендом стать еще не успел.

В 2017 году его приобрел основатель Fix Price Сергей Ломакин, а вскоре председателем правления «Пафоса» стал Роман Дубов, экс-совладелец «Портсмута» и бывший сотрудник нескольких других английских клубов. С тех пор команда оставалась в высшем дивизионе страны, но следующий шаг сделала сравнительно недавно. В прошлом году пришла победа в Кубке Кипра, в нынешнем — золото чемпионата и почти что сенсационные с учетом стоимости состава (€20,85 млн) победы над киевским «Динамо» (1:0; 2:0) и белградской «Црвеной Звездой» (2:1, 1:1) в Лиге чемпионов.

К слову, засветился в Европе «Пафос» еще в минувшем сезоне: в Лиге конференций он остановился в 1/8 финала — значительно дальше, чем до этого «Кайрат». Впрочем, в этом нет ничего удивительного: потолок кипрских клубов все-таки исторически выше. Его 13 лет назад установил АПОЭЛ, добравшийся в Лиге чемпионов до четвертьфинала.

Роман Левищев