«Крылья» взлетели на чемпионский уровень

Третий тур группового этапа «пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России превратил в лидеров группы B «Крылья Советов» и «Краснодар». Краснодарцы легко разобрались на выезде с явным аутсайдером квартета «Сочи» — 4:2, а самарцы дома после нулевой ничьей в основное время одолели в серии пенальти московское «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболистам «Крыльев Советов» (справа — Николай Рассказов) удалось взять в матче с динамовцами (слева — Дмитрий Скопинцев) два балла

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В тех «Крыльях Советов», которые принимали «Динамо» 27 августа в кубковом матче, трудно было разглядеть команду, несколько дней назад разгромленную — 6:0 — «Краснодаром» в чемпионате. Да нет, все вроде в порядке. Не образец наглости, конечно, но против другого гранда держится крепко и кусается довольно неприятно. Например, после подачи углового Фернандо Костанца головой бил чуть ли не в упор: голкипер-новичок Курбан Расулов, повышая кредит доверия тренера Валерия Карпина, не растерялся на «ленточке», сложился так, как нужно, чтобы не пустить мяч за нее.

Игра «Динамо» оставляла впечатление неоднозначное. С одной стороны, неплохой в целом рисунок, основательность в середине поля. С другой — мало остроты впереди, а главное, время от времени трещит сзади. Эпизод с упущенным опекунами Костанцей был не единственным, когда динамовцы не слишком плотно закрывали игрока вблизи ворот. А однажды их центральные защитники Александр Кутицкий и Роберто Фернандес начудили поодаль от них так, что Вадим Раков едва не убежал один на один с Расуловым — резвости форварду все-таки не хватило. Было видно, что Карпин нервничает.

А поводы, чтобы волноваться, не исчезали. Динамовцы в этом матче были, скажем, удивительно щедры. Градус давления, которое они оказывали некоторое время на «Крылья» после перерыва, предполагал, что голы должны быть.

Но с ними никак не складывалось, хотя в одном по крайней мере эпизоде от гола, казалось, некуда было деться. Счастливый рикошет подарил Егору Смелову возможность ударить головой по фактически распахнутым настежь воротам с полудюжины метров — даже вылавливать мяч в прыжке не понадобилось. Смелов отправил его в перекладину.

А затем раскрывшаяся вдруг игра лишний раз подчеркнула динамовские проблемы иного рода: многовато потерь и многовато пропущенных самарских выпадов. Был и такой, в котором против одинокого Николаса Маричаля, не знавшего, куда метнуться, убежали сразу четыре футболиста «Крыльев Советов». Не хватило решающего паса. Впрочем, его хозяевам в этот вечер не хватало слишком часто.

Матч, обещавший стать результативным, вырулил к нулевой ничьей и полагающейся по кубковому регламенту в случае мирного исхода серии пенальти. Ее героем был самарский голкипер Никита Кокарев, вытащивший в углу удар Маричаля. Благодаря ему «Крылья» заработали не очко, как «Динамо», а целых два.

«Сочи», который в чемпионате страны выступает пока хуже всех, матч против соперника с противоположного полюса — победителя предыдущего первенства и лидера нынешнего — начал пристойно, но на уровне флагмана продержался лишь полтайма.

«Краснодару», чтобы создать комфортный запас прочности, хватило буквально пары минут. В этот крохотный промежуток времени уместились два гола. Первый созрел после сброса мяча, аута и толкового краснодарского розыгрыша, увенчанного подачей Жуана Батчи на Данилу Козлова. Второй — после отбора неподалеку от штрафной и еще одного ассистентского действия от Батчи. На сей раз он моментально разглядел набравшего ход, чтобы прорваться в свободную зону, Кевина Ленини.

«Сочи», правда, тут же мог интригу воскресить, пользуясь тем, что фаворит сбавил обороты и стал слегка халатнее играть в тылах. Но Яхья Аттият-Алла промазал мимо створа, хотя бил с угла вратарской, а Максим Мухин, неплохо закрутив мяч, через секунду с огорчением понял, что все же недокрутил, воткнув его в штангу. Расточительность в матче с «Краснодаром» совершенно непозволительная.

А у Жуана Батчи в этот вечер было настоящее озарение. Свой третий голевой пас он сделал уже во втором тайме, когда, войдя в штрафную, нашел Никиту Кривцова. Счет мог вскоре вырасти и до 4:0, но VAR разглядел, что взятию сочинских ворот предшествовал фол в атаке.

«Сочи» счет под занавес матча размочил. Хотя в этот момент всех его поклонников наверняка больше, чем игра, гол своих, новый гол чужих — от Гаэтана Перрена — и еще один сочинский, волновало ЧП с главным тренером клуба Робертом Морено. Во время встречи ему стало плохо, увели под трибуны под руки, понадобилась срочная помощь врачей.

После тура, которым завершился первый круг турнира в группе B, на двух строчках, дающих право выступать в play-off в «верхней» сетке, расположились имеющие одинаковое количество очков — по шесть — «Краснодар» и «Крылья Советов». «Динамо» отстает от этого дуэта на два балла, а «Сочи» — на три. То есть формально обреченным на вылет аутсайдером он не является, хотя есть ощущение, что задержаться в Кубке России ему не удастся.

Алексей Доспехов