«Крылья» взлетели на чемпионский уровень

После победы над «Динамо» самарцы лидируют в группе вместе с «Краснодаром»

Третий тур группового этапа «пути РПЛ» «Фонбет» Кубка России превратил в лидеров группы B «Крылья Советов» и «Краснодар». Краснодарцы легко разобрались на выезде с явным аутсайдером квартета «Сочи» — 4:2, а самарцы дома после нулевой ничьей в основное время одолели в серии пенальти московское «Динамо».

Футболистам «Крыльев Советов» (справа — Николай Рассказов) удалось взять в матче с динамовцами (слева — Дмитрий Скопинцев) два балла

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В тех «Крыльях Советов», которые принимали «Динамо» 27 августа в кубковом матче, трудно было разглядеть команду, несколько дней назад разгромленную — 6:0 — «Краснодаром» в чемпионате. Да нет, все вроде в порядке. Не образец наглости, конечно, но против другого гранда держится крепко и кусается довольно неприятно. Например, после подачи углового Фернандо Костанца головой бил чуть ли не в упор: голкипер-новичок Курбан Расулов, повышая кредит доверия тренера Валерия Карпина, не растерялся на «ленточке», сложился так, как нужно, чтобы не пустить мяч за нее.

Игра «Динамо» оставляла впечатление неоднозначное. С одной стороны, неплохой в целом рисунок, основательность в середине поля. С другой — мало остроты впереди, а главное, время от времени трещит сзади. Эпизод с упущенным опекунами Костанцей был не единственным, когда динамовцы не слишком плотно закрывали игрока вблизи ворот. А однажды их центральные защитники Александр Кутицкий и Роберто Фернандес начудили поодаль от них так, что Вадим Раков едва не убежал один на один с Расуловым — резвости форварду все-таки не хватило. Было видно, что Карпин нервничает.

А поводы, чтобы волноваться, не исчезали. Динамовцы в этом матче были, скажем, удивительно щедры. Градус давления, которое они оказывали некоторое время на «Крылья» после перерыва, предполагал, что голы должны быть.

Но с ними никак не складывалось, хотя в одном по крайней мере эпизоде от гола, казалось, некуда было деться. Счастливый рикошет подарил Егору Смелову возможность ударить головой по фактически распахнутым настежь воротам с полудюжины метров — даже вылавливать мяч в прыжке не понадобилось. Смелов отправил его в перекладину.

А затем раскрывшаяся вдруг игра лишний раз подчеркнула динамовские проблемы иного рода: многовато потерь и многовато пропущенных самарских выпадов. Был и такой, в котором против одинокого Николаса Маричаля, не знавшего, куда метнуться, убежали сразу четыре футболиста «Крыльев Советов». Не хватило решающего паса. Впрочем, его хозяевам в этот вечер не хватало слишком часто.

Матч, обещавший стать результативным, вырулил к нулевой ничьей и полагающейся по кубковому регламенту в случае мирного исхода серии пенальти. Ее героем был самарский голкипер Никита Кокарев, вытащивший в углу удар Маричаля. Благодаря ему «Крылья» заработали не очко, как «Динамо», а целых два.

«Сочи», который в чемпионате страны выступает пока хуже всех, матч против соперника с противоположного полюса — победителя предыдущего первенства и лидера нынешнего — начал пристойно, но на уровне флагмана продержался лишь полтайма.

«Краснодару», чтобы создать комфортный запас прочности, хватило буквально пары минут. В этот крохотный промежуток времени уместились два гола. Первый созрел после сброса мяча, аута и толкового краснодарского розыгрыша, увенчанного подачей Жуана Батчи на Данилу Козлова. Второй — после отбора неподалеку от штрафной и еще одного ассистентского действия от Батчи. На сей раз он моментально разглядел набравшего ход, чтобы прорваться в свободную зону, Кевина Ленини.

«Сочи», правда, тут же мог интригу воскресить, пользуясь тем, что фаворит сбавил обороты и стал слегка халатнее играть в тылах. Но Яхья Аттият-Алла промазал мимо створа, хотя бил с угла вратарской, а Максим Мухин, неплохо закрутив мяч, через секунду с огорчением понял, что все же недокрутил, воткнув его в штангу. Расточительность в матче с «Краснодаром» совершенно непозволительная.

А у Жуана Батчи в этот вечер было настоящее озарение. Свой третий голевой пас он сделал уже во втором тайме, когда, войдя в штрафную, нашел Никиту Кривцова. Счет мог вскоре вырасти и до 4:0, но VAR разглядел, что взятию сочинских ворот предшествовал фол в атаке.

«Сочи» счет под занавес матча размочил. Хотя в этот момент всех его поклонников наверняка больше, чем игра, гол своих, новый гол чужих — от Гаэтана Перрена — и еще один сочинский, волновало ЧП с главным тренером клуба Робертом Морено. Во время встречи ему стало плохо, увели под трибуны под руки, понадобилась срочная помощь врачей.

Третий тур группового этапа «пути РПЛ»

После тура, которым завершился первый круг турнира в группе B, на двух строчках, дающих право выступать в play-off в «верхней» сетке, расположились имеющие одинаковое количество очков — по шесть — «Краснодар» и «Крылья Советов». «Динамо» отстает от этого дуэта на два балла, а «Сочи» — на три. То есть формально обреченным на вылет аутсайдером он не является, хотя есть ощущение, что задержаться в Кубке России ему не удастся.

Алексей Доспехов

  • Газета «Коммерсантъ» №156 от 28.08.2025, стр. 12

