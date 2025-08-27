Чистая прибыль «Россети Центр» выросла до 2,12 млрд рублей во втором квартале

Чистая прибыль ПАО «Россети (MOEX: FEES) Центр» по МСФО во втором квартале 2025 года составила 2,12 млрд руб. после 1,54 млрд руб. годом ранее. Это следует из данных отчетности компании.

EBITDA компании за апрель-июнь этого года составила 8,4 млрд руб. против 7,2 млрд руб. годом ранее. Квартальная выручка организации составила 33,44 млрд руб. против почти 30 млрд руб. годом ранее. Операционные расходы увеличились с 27,32 млрд руб. до 29,24 млрд руб.

Прибыль «Россети Центр» по итогам полугодия выросла до 5,39 млрд руб. с 4,02 млрд руб. в прошедшем году. EBITDA увеличилась с 15,63 до 18,63 млрд руб., выручка — с 61,15 до 71 млрд руб. Операционные расходы выросли до 60,49 млрд руб., в прошлом году этот показатель составлял почти 58 млрд руб.