К читателям газеты «Коммерсантъ»

Успение Пресвятой Богородицы

Поздравляю сотрудников и читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Круг двунадесятых праздников завершается Успением Пресвятой Богородицы. Воспоминание этого события является последним перед 1 сентября, церковным новолетием — индиктом. Событие это символически являет промысл Божий о спасении человечества Христом. Оно совершается в Церкви, прошедшей испытания гонениями, возмужавшей в подвиге и вышедшей на проповедь Евангелия всему миру. Именно в этом контексте слова Символа Веры: «Верую… во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь»,— могут быть проиллюстрированы (явлены в красках) иконою Успения Божией Матери, где Пречистая изображена в окружении апостолов.

Митрополит Калужский и Боровский Климент

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Митрополит Калужский и Боровский Климент

В песнопении этого дня особо подчеркивается необычность кончины Божией Матери, что невещественный чин небожителей окружал на Сионе Ее тело и апостолы, чудесным образом от разных пределов земли собравшись, предстояли одру Всесвятой и трепетными руками прикасались Ей, «блистающей славою». Это было одно из трепетных прикасаний в истории человечества.

Церковь благоговейно хранит память как часть апостольского предания, о том прикосновении в Сионской горнице к величайшей добродетели послушания Богу — Пречистой Деве Марии. Христос особо подчеркивает важность исполнения Его слов: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11:28). Спаситель, находясь на Кресте, вручил Матерь Свою апостольскому попечению, и Она последние мгновения жизни провела в окружении апостолов, и их руки несли Ее одр к месту погребения, как некогда они погребали Христа. В Гефсиманском селении, как и в Сионской горнице, была явлена Святая Соборная и Апостольская Церковь в Духе Святом. Церковь приняла благословение и неистощимую молитвенную помощь на все века от Пречистой Девы Марии, заступницы рода христианского.

Руки приемников апостольского служения — епископов — и по ныне соучаствуют со Христом в созидании Его Церкви. Наследники благодатного преемства сегодня не только рукополагают священников, но и сами совершают таинства, активно проповедуют, молитвенно предстоят при одре почивших пастырей и мирян, включая воинов, отдавших жизнь за веру и Отечество. Что есть соборность Церкви, неоднократно возникает вопрос? Отвечу: знайте своих архипастырей, молитесь за них, просите их благословения, послушайтесь им. Человек в духовной одежде с панагией. Образом Божией Матери на груди патриарха, митрополита, архиепископа и епископа незримо соединяет нас с Церковью первых учеников Христа, являясь проводником к вратам Царства Божия, свидетелем силы Христовой при одре Божией Матери.

Главное понять современному человеку, что правила и каноны Православной Церкви — это не «средневековые» нормы, ограничивающие со всех сторон. Кто так думает, их можно искренне пожалеть. Учение Христово и решения соборов — это система координат, полностью преображающая внутренний мир человека, ставящая высшие цели в жизни, меняющая взгляд на окружающих людей, на себя, свои недостатки или достижения. Христианин, искренний в своей вере,— это благородный в поступках и оценках человек. И нет противоречия между религиозностью и деловыми качествами, образованностью, профессионализмом. Этот конфликт существует лишь в умах, а не в реальности. Послушание церковным уставам — не рабство, а внутренняя свобода, дарующая независимость от чужих мнений или убеждений.

Вспоминая сегодня событие Успения Пресвятой Богородицы, мысленно представим Ее земную жизнь. Хотя в Евангелии и крайне мало написано о Ней, и мы не можем знать о Ее переживаниях, связанных с Ее Божественным Сыном. Но мы можем восхищаться Ее чистотой, материнской мягкостью и любовью, и в то же время — твердостью, и даже мужеством. Пресвятая Богородице, помогай нам! «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша».

Климент, митрополит Калужский и Боровский