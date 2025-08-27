Каждый девятый ижевчанин откладывает финансы на получение образования

11% жителей Ижевска, или каждый девятый, регулярно или периодически откладывают средства на оплату собственного или детского образования, сообщили в сервисе «СберСтрахование жизни». Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», это на 2,2 п. п. выше общероссийского показателя (8,8%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Больше половины ижевчан, или 57%, считают, что человеку достаточно высшего образования (специалитет, бакалавриат, магистратура). В первую очередь, после окончания вуза, горожане ждут возможности быстро построить карьеру и получить высокий доход (82% респондентов). Треть жителей столицы Удмуртии уверены в необходимости проходить курсы переподготовки и повышать квалификацию. По 4% респондентов предпочли иметь степень доктора наук, кандидатскую или второе высшее. СПО назвали достаточным лишь 4% ижевчан.

На годовой курс обучения в вузе россияне готовы потратить 293 тыс. руб. Это на 62,8% больше, чем двумя годами ранее. Общую сумму вложений в непрерывное образование граждане оценили в 1,6 млн руб.

«Восприятие стоимости высшего образования существенно изменилось. Все больше людей рассматривают его не как формальность, а как важную инвестицию в свое будущее <...> В связи с этим растет интерес не только к выбору учебного заведения, но и к планированию затрат на образование. Формируется культура накоплений — особенно среди молодых родителей и людей в возрасте 30-40 лет, которые заранее задумываются о том, как подготовиться к этим расходам»,— рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

Напомним, 75% работодателей Ижевска рассматривают дипломы бакалавров наравне с квалификациями специалистов и магистров. Однако в каждой девятой компании первую ступень (бакалавриат) приравнивают к справке о неполном высшем образовании.