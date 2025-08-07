В Ижевске 75% работодателей рассматривают бакалавров наравне с магистрами

75% работодателей в Ижевске рассматривают дипломы бакалавров наравне с квалификациями специалистов и магистров, следует из опроса сервиса Super Job. Однако в каждой девятой компании диплом бакалавра приравнивается к справке о неполном высшем образовании, а 8% рекрутеров считают бакалавров равными выпускникам колледжей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

51% ижевчан поддерживают идею приравнивания бакалавров к магистрам и специалистам. В то же время, 17% респондентов считают, что бакалавриат является незаконченным высшим образованием. 83% бакалавров выражают желание конкурировать на рынке труда с соискателями более высокого уровня образования.

Напомним, больше половины жителей Ижевска считают, что высшее образование дает больше возможностей для увеличения дохода. 30% опрошенных ижевчан полностью согласны с таким утверждением, еще 37% – скорее согласны.