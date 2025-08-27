Бывшего главу полиции Санкт-Петербурга Сергея Умнова приговорили к 12 годам

Хамовнический районный суд Москвы вынес приговор бывшему помощнику главы МВД и начальнику главного управления (ГУ) ведомства в Санкт-Петербурге Сергею Умнову. Его признали виновным в получении взяток на сумму более 64,6 млн руб. Фигуранту приговорили к 12 годам строгого режима, оштрафовали на сумму 35 млн руб. и лишили звания генерал-лейтенанта, сообщил корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник Главного управления Министерства внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант Сергей Умнов, руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов (слева направо), обвиняемые во взятках, перед заседанием Хамовнического суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший начальник Главного управления Министерства внутренних дел по Петербургу и Ленинградской области, генерал-лейтенант Сергей Умнов, руководитель УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший замначальника главка генерал-майор в отставке Иван Абакумов (слева направо), обвиняемые во взятках, перед заседанием Хамовнического суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вместе с Умновым признали виновными начальника тыла ГУ генерал-майора Ивана Абакумова и руководителя регионального УГИБДД генерал-майора Алексея Семенова. Им назначили 11,5 и 10,5 лет лишения свободы, лишили званий и оштрафовали на 25 млн руб. и 10 млн руб. соответственно. Начальницу правового отдела инспекции Елену Копьеву отправили в колонию на 10 лет, ей назначили штраф на сумму 10 млн руб.

Как установило следствие, Сергей Умнов в 2013 году организовал преступную группу, куда вошли другие полицейские. Они получали взятки под видом пожертвований за счет НКО «Фонд содействия программам ГУВД». Взамен коррупционеры продлевали договоры с филиалами коммерческих отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта (МРЭО).

Полицейским также на 10 лет запретили занимать должности на госслужбе. Обвиняемым в даче взяток предпринимателям Олегу Иванову и Андрею Царнецу назначили по 8 лет строгого режима, последнего оштрафовали на 7 млн руб. Владимира Платонова приговорили к 8,5 годам со штрафом 8 млн руб., а Надежде Смирновой дали штраф на 2 млн руб. без реального срока. Они, как и бывшие правоохранители, не признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генералам свободы не видать».

Никита Черненко