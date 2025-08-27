Руководители ветвей власти Хакасии вместе обсудили развитие туризма

Спикер верховного совета Хакасии Сергей Сокол принял участие в совещании по развитию туризма, которое провел глава республики Валентин Коновалов. Об этом руководители двух ветвей власти региона сообщили в своих Telegram-каналах.

По словам господина Коновалова, участники совещания «обсудили текущую ситуацию в туристической отрасли, а также наметили совместные планы по ее дальнейшему развитию». В свою очередь, господин Сокол отметил, что договорился с главой республики о проведении рабочих встреч на регулярной основе.

Напомним, между правительством Хакасии, которое возглавляет коммунист Валентин Коновалов, и парламентом под руководством единоросса Сергея Сокола сложились напряженные отношения. В 2025 году глава республики дважды отказывался подписывать законы, принятые верховным советом: о межбюджетных отношениях и о структуре местного самоуправления. Верховный совет преодолел его вето в отношении закона о межбюджетных отношения, после чего спор сторон о законе перешел в суд.

Как писал «Ъ-Сибирь», 18 августа Валентин Коновалов и Сергей Сокол провели рабочую встречу, по итогам которой объявили о готовности к конструктивному сотрудничеству.

