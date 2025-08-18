Руководители ветвей власти Хакасии договорились о сотрудничестве

Глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов, и спикер верховного совета республики, единоросс Сергей Сокол, провели рабочую встречу. О ее результатах сообщили пресс-службы правительства и парламента региона.

«Ключевой темой разговора стал вопрос текущей социально-экономической ситуации в регионе и обеспечения благополучия населения республики. Руководители исполнительной и законодательной власти обсудили дальнейшие планы по взаимодействию в рамках реализации стратегических приоритетов развития республики»,— отметили в республиканском правительстве. В сообщении также указывается, что глава Хакасии «обозначил важность совместной работы для сохранения стабильности в регионе и обеспечения благополучия наших жителей».

В пресс-релизе верховного совета подчеркивается, что стороны «договорились о конструктивном сотрудничестве и взаимодействии» в преддверии принятия бюджета на 2026 год и утверждения изменений в стратегию социально-экономического развития республики. «Будем совместно с правительством отрабатывать все позиции, чтобы бюджет был максимально реалистичным. Что касается стратегии — четкий план и его корреляция с изменениями экономических условий различного характера позволит Хакасии не просто держаться на плаву, а развиваться»,— заявил господин Сокол.

Напомним, ранее Валентин Коновалов дважды отказывался подписывать законы, принятые верховным советом: о межбюджетных отношениях и о структуре местного самоуправления. По данным «Ъ-Сибирь», ситуация с этими законами в ходе рабочей не обсуждалась.

Валерий Лавский