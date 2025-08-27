В массовой аварии на М-8 в Ярославской области погибла пассажирка
На 207-м км трассы М-8 в аварии с участием трех транспортных средств погибла 68-летняя пассажирка. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.
Фото: УМВД по Ярославской области
ДТП зафиксировано 27 августа в 10:10 на территории Ростова Великого. Участниками аварии стали автомобили Lada и Renault, а также грузовой SITRAK с полуприцепом.
«По предварительной информации в результате ДТП водитель автомобиля Renault — мужчина 1954 г. р. доставлен в медицинское учреждение, пассажир — женщина 1957 г. р. скончалась на месте происшествия»,— сообщили в УМВД.
Сейчас на месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии.