В Ставрополье информация о минировании администрации округа не подтвердилась

Информация о минировании здания администрации Предгорного округа не подтвердилась. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Николай Бондаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа Николая Бондаренко Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа Николая Бондаренко

По прибытии экстренных служб на место было эвакуировано около 50 человек.

Господин Бондаренко выразил благодарность всем службам, которые оперативно прибыли на место происшествия, и напомнил, что заведомо ложное сообщение об акте терроризма является серьезным преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», сообщение о минировании здания поступило в администрацию Предгорного муниципального округа утром 27 августа.

Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Территория вокруг здания была оцеплена правоохранительными органами.

Наталья Белоштейн