Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополье администрацию округа эвакуировали из-за сообщения о минировании

В администрацию Предгорного муниципального округа поступило сообщение о минировании здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Николай Бондаренко.

Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа Николая Бондаренко

Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа Николая Бондаренко

Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Территория вокруг здания оцеплена правоохранительными органами.

Как отметил господин Бондаренко, на месте работают экстренные службы: полиция, МЧС, Росгвардия и скорая помощь. Ведутся необходимые оперативные мероприятия.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все