В Ставрополье администрацию округа эвакуировали из-за сообщения о минировании

В администрацию Предгорного муниципального округа поступило сообщение о минировании здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Николай Бондаренко.

Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа Николая Бондаренко

Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Территория вокруг здания оцеплена правоохранительными органами.

Как отметил господин Бондаренко, на месте работают экстренные службы: полиция, МЧС, Росгвардия и скорая помощь. Ведутся необходимые оперативные мероприятия.

Наталья Белоштейн