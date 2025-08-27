В Ставрополье администрацию округа эвакуировали из-за сообщения о минировании
В администрацию Предгорного муниципального округа поступило сообщение о минировании здания. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава муниципалитета Николай Бондаренко.
Фото: Telegram-канал главы Предгорного округа Николая Бондаренко
Все сотрудники и посетители были эвакуированы. Территория вокруг здания оцеплена правоохранительными органами.
Как отметил господин Бондаренко, на месте работают экстренные службы: полиция, МЧС, Росгвардия и скорая помощь. Ведутся необходимые оперативные мероприятия.