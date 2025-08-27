Россия ответит Норвегии на запрет рыбачить в Атлантике

Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Это произойдет, если королевство не пересмотрит запрет на промысел для двух российских компаний в своих водах, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов»,— подчеркнул господин Шестаков (цитата по сайту Росрыболовства).

Он заявил, что действия властей Норвегии приведут к разрушению системы управления и регулирования рыбного промысла в Северной Атлантике. В пресс-службе подчеркивают, что российско-норвежская комиссия по рыболовству работает с 1976 года. Стороны, отмечают там, никогда не отказывались от взятых на себя обязательств даже во времена Холодной войны.

20 мая Евросоюз ввел санкции против судов российских компаний «Норебо» и «Мурман СиФуд». В ЕС заявили, что суда предприятий оснащены технологиями, которые используются для шпионажа. В начале июля Норвегия присоединилась к этим санкциям. Введенные меры предполагают запрет на проход в водах ЕС, ремонт судов и выгрузку рыбы в портах.