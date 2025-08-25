Полиция выявила 130 нелегальных мигрантов на стройках в Ломоносовском районе

Сотрудники полиции провели очередной профилактический рейд по выявлению нелегальных мигрантов на строительных объектах. В этот раз оперативные мероприятия прошли в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили утром 25 августа в региональном ГУ МВД, проверке подверглись около 400 строителей-иностранцев, у 130 из которых были выявлены нарушения миграционного режима.

В проведении рейда были задействованы различные подразделения полиции, включая спецполк, миграционную службу, кинологов со служебными собаками, а также сотрудников Росгвардии.

В результате всех выявленных нелегалов доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ). В ближайшее время будет решен вопрос об их выдворении из страны, уточнили в главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция выявила очередной канал незаконной легализации 1,5 тыс. мигрантов в Невском районе Петербурга.

Андрей Цедрик