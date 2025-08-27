В Ярославле запустили сервис подработки для самозанятых

В Ярославле заработал новый сервис, позволяющий самозанятым находить подработку. Об этом 26 августа на пресс-конференции рассказали заместитель министра цифрового развития Ярославской области Денис Кот и директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

Сервисом могут пользоваться работодатели и работники. Первые формируют заказы на смены, описывая условия работы. Вторые могут выбрать интересующий их вид подработки и записаться на конкретную смену с фиксированной ценой. По словам замминистра, цифровизация сферы занятости позволяет создать прозрачные взаимоотношения между компаниями и временными специалистами.

«Во-вторых, это расширение возможностей для социально уязвимых групп: мам в декрете, людей с ограниченными возможностями здоровья, студентов — для которых гибкий график и удаленный формат часто являются возможностью получить дополнительный доход. Для региона это означает не только рост экономической активности, но и создание современной, гибкой и социально ориентированной модели занятости»,— сказал на пресс-конференции замминистра цифрового развития региона Денис Кот.

Господин Яськин пояснил, что в условиях дефицита кадров работодатели все чаще используют временных специалистов. Такой вид привлечения сотрудников в первую очередь выбирают компании, в которых работают водители, курьеры, уборщики, работники торгового зала, комплектовщики, продавцы и кассиры. Согласно опросу платформы, 70% представителей крупного бизнеса в России уже привлекали временный персонал, а 67% компаний будут это делать это в 2025 году. Интерес исполнителей к подработке в ЦФО с января по август 2025 года вырос на 66%, а количество предложений увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Платформы временной занятости отвечают этим запросам: они помогают бизнесу оперативно решать задачи, а исполнителям — находить дополнительные источники заработка, совмещая подработку с основной деятельностью», — сказал на пресс-конференции господин Яськин.

Антон Голицын