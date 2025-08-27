Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки дороги в Игре

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной после публикаций в социальных сетях о дороге в Игринском районе, которая находится в ненадлежащем состоянии, сообщили в ведомстве.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Речь идет о дороге Зура—Большая Пурга. «На поверхности асфальтового покрытия образовались глубокие ямы, покрытие частично разрушено. В связи с этим проезд транспортных средств затруднен. Обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов»,— говорится в сообщении.

Региональное СУ СКР организовало процессуальную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, ранее Александр Бастрыкин после аналогичных жалоб жителей запросил доклад о проверке по состоянию дороги в Балезинском районе.