Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки дороги в Балезино

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, организованной после публикаций в СМИ о дороге в Балезинском районе, которая более пяти лет находится в непригодном состоянии, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Речь идет о дороге, проходящей через Балезино, Сергино, Верх-Люкино И Киршонки. «На поверхности асфальтового покрытия образовались глубокие ямы и колеи, грунтовые участки при выпадении осадков размываются. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе школьного автобуса, затруднен. Обращения граждан в различные инстанции не принесли результатов»,— говорится в сообщении.

Региональное СУ СКР организовало процессуальную проверку. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.