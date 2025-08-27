В белгородском Старом Осколе ищут подрядчика для ремонта дороги за 167 млн

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило электронный аукцион по поиску подрядчика на ремонт 6 км автомобильной дороги «Шаталовка — Луганка — Боровая — Высокий» Старооскольского горокруга. Начальная цена контракта составляет 167 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Победителю аукциона предстоит укрепить обочины, выровнять асфальт, установить перильное ограждение и сигнальные столбики. Завершение работ запланировано на 30 июня 2027 года. Гарантийные сроки на разные виды работ составляют от трех месяцев до десяти лет.

Срок окончания подачи заявок — 3 сентября, итоги подведут 5 сентября.

«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» до 8 августа также принимает заявки на аукцион по выбору подрядчика для ремонта обхода поселка Пятницкое Волоконовского района за 285 млн руб.

Кабира Гасанова